PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Diplomatie image/svg+xml Niger : nouvelles règles strictes pour l’obtention des visas

Niger : nouvelles règles strictes pour l’obtention des visas

Diplomatie
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Abdourahamane Tchiani, dit Omar Tiani. Général de l'armée nigérienne et Chef de la garde présidentielle. Il a créé le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) après avoir renversé le président nigérien Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023 et s’est autoproclamer chef de l’État.
Abdourahamane Tchiani, dit Omar Tiani. Général de l'armée nigérienne et Chef de la garde présidentielle. Il a créé le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) après avoir renversé le président nigérien Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023 et s’est autoproclamer chef de l’État.
- Publicité-

Le gouvernement nigérien a annoncé que seules trois ambassades à l’étranger seront désormais habilitées à délivrer des visas aux ressortissants de certains pays européens, appliquant le principe de réciprocité.

Dans une note officielle, le ministère des Affaires étrangères a précisé que seules les ambassades du Niger à Genève (Suisse), Ankara (Türkiye) et Moscou (Russie) pourront traiter les demandes des citoyens d’Italie, des Pays-Bas, d’Allemagne, de Belgique et du Royaume-Uni.

Cette décision fait suite à l’absence de réponse des représentations diplomatiques européennes à Niamey, sollicitées pour délivrer des visas aux Nigériens. Seule l’ambassade à Bruxelles conserve une dérogation pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service.

Par ailleurs, le ministère appelle ses représentations diplomatiques à appliquer ces nouvelles dispositions « sans délai ».

Depuis le coup d’État du 26 juillet 2023, qui a renversé le président Mohamed Bazoum, les relations entre le régime militaire de Niamey et plusieurs pays européens se sont tendues. Les nouvelles autorités, dirigées par le général Abdourahamane Tiani, affichent leur volonté de se faire respecter tant sur le plan régional qu’international.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Tchad

Tchad : le choléra frappe durement un camp de réfugiés, 68 morts en un mois

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Assalé Tiémoko exhorte à la mobilisation citoyenne

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Tiémoko Meyliet Koné sort de son silence et appuie la candidature de Ouattara

Bénin

Bénin: Odile Ahouanwanou, triple championne d’Afrique, fait son entrée en politique

Nigeria

« Les religieuses ne sont pas les épouses ni les maîtresses des prêtres »

Bénin

Bénin: la CENA et International IDEA outillent les acteurs pour des élections sûres et inclusives

Bénin

Bénin: le Front Patriotique appelle à une nouvelle conférence nationale

Bénin

Kandi: Les Démocrates dénoncent une « manœuvre politique » contre leurs nouveaux conseillers

Bénin

Présidentielle 2026: la vision du jeune béninois Kocou Antoine Winsou sur la succession de Patrice Talon

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara dépose sa candidature pour un 4e mandat

VOIR TOUS LES FLASHS