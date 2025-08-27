Niger : nouvelles règles strictes pour l’obtention des visas

Le gouvernement nigérien a annoncé que seules trois ambassades à l’étranger seront désormais habilitées à délivrer des visas aux ressortissants de certains pays européens, appliquant le principe de réciprocité.

Dans une note officielle, le ministère des Affaires étrangères a précisé que seules les ambassades du Niger à Genève (Suisse), Ankara (Türkiye) et Moscou (Russie) pourront traiter les demandes des citoyens d’Italie, des Pays-Bas, d’Allemagne, de Belgique et du Royaume-Uni.

Cette décision fait suite à l’absence de réponse des représentations diplomatiques européennes à Niamey, sollicitées pour délivrer des visas aux Nigériens. Seule l’ambassade à Bruxelles conserve une dérogation pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service.

Par ailleurs, le ministère appelle ses représentations diplomatiques à appliquer ces nouvelles dispositions « sans délai ».

Depuis le coup d’État du 26 juillet 2023, qui a renversé le président Mohamed Bazoum, les relations entre le régime militaire de Niamey et plusieurs pays européens se sont tendues. Les nouvelles autorités, dirigées par le général Abdourahamane Tiani, affichent leur volonté de se faire respecter tant sur le plan régional qu’international.