Niger: le journaliste Ali Soumana incarcéré à Say après une plainte du Premier ministre

Le journaliste nigérien Ali Soumana, directeur de publication de l’hebdomadaire Le Courrier, a été placé en détention le lundi 8 septembre 2025 à la prison de Say, près de Niamey.

Il avait été interpellé deux jours plus tôt, à la suite d’une plainte déposée par le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine pour diffamation.

L’affaire découle d’un article publié fin août par Le Courrier, évoquant une présumée fraude impliquant des commerçants et des responsables de la douane. Le texte citait un document présenté comme portant la signature du chef du gouvernement.

À l’issue de sa comparution devant un juge, Ali Soumana a été inculpé de diffamation et de complicité de diffusion de données électroniques.

Ce n’est pas le premier contentieux judiciaire visant le journaliste. En avril dernier, il avait déjà été brièvement placé en garde à vue, après une plainte déposée par un ancien directeur des douanes.

Face à cette nouvelle arrestation, l’Union des journalistes de la presse libre africaine (UJPLA) a exprimé sa profonde inquiétude et appelé les autorités nigériennes à respecter la liberté de la presse et à garantir l’exercice du métier de journaliste sans intimidation.