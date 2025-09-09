PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Niger: le journaliste Ali Soumana incarcéré à Say après une plainte du Premier ministre

Niger: le journaliste Ali Soumana incarcéré à Say après une plainte du Premier ministre

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Prison - Maison d'arrêt
Prison - Maison d'arrêt Ph: RTS
- Publicité-
. .

Le journaliste nigérien Ali Soumana, directeur de publication de l’hebdomadaire Le Courrier, a été placé en détention le lundi 8 septembre 2025 à la prison de Say, près de Niamey.

Il avait été interpellé deux jours plus tôt, à la suite d’une plainte déposée par le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine pour diffamation.

L’affaire découle d’un article publié fin août par Le Courrier, évoquant une présumée fraude impliquant des commerçants et des responsables de la douane. Le texte citait un document présenté comme portant la signature du chef du gouvernement.

À l’issue de sa comparution devant un juge, Ali Soumana a été inculpé de diffamation et de complicité de diffusion de données électroniques.

Ce n’est pas le premier contentieux judiciaire visant le journaliste. En avril dernier, il avait déjà été brièvement placé en garde à vue, après une plainte déposée par un ancien directeur des douanes.

Face à cette nouvelle arrestation, l’Union des journalistes de la presse libre africaine (UJPLA) a exprimé sa profonde inquiétude et appelé les autorités nigériennes à respecter la liberté de la presse et à garantir l’exercice du métier de journaliste sans intimidation.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam dénonce une « dérive autoritaire » après son exclusion

Côte d'Ivoire

Présidentielle ivoirienne 2025 : Jean-Louis Billon réagit après la validation de sa candidature

Bénin

Bénin – Accident à Zongo: un camion finit sa course dans une boutique à Cotonou

Bénin

Affrontements à Godomey lors d’une opération de déguerpissement: plusieurs blessés et interpellations

Bénin

Bénin: le collège d’avocats de Hugues Sossoukpè rend responsable l’Etat ivoirien de l’extradition d’un réfugié

Bénin

Bénin: les agents de police invités à la fermeté contre l’occupation de l’espace public

Bénin

Bénin: le MPL explique ce qui motive son départ du CCO

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : les candidatures de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam rejetées

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : 11 906 lieux de vote retenus

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara fixe les règles de fonctionnement des bureaux de vote

VOIR TOUS LES FLASHS