Niger : le général Tiani nomme un troisième ministre du pétrole depuis le coup d’État de 2023

Le général Abdourahmane Tiani a procédé à un nouveau changement à la tête du ministère du Pétrole. Dr Sahabi Oumarou a été limogé et remplacé par Hamadou Tinni, sans explication officielle.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Au Niger, Dr Sahabi Oumarou n’est plus ministre du Pétrole. Il a été démis de ses fonctions le mardi 6 janvier, selon un décret portant réaménagement technique du gouvernement. Il est remplacé par Hamadou Tinni.

Le décret officiel ne précise aucune raison concernant le limogeage de Dr Sahabi Oumarou, qui occupait ce poste depuis août 2024. Son départ intervient dans un contexte marqué par des ajustements réguliers au sein de l’exécutif depuis la prise de pouvoir des militaires.

Avec cette nomination, Hamadou Tinni devient le troisième ministre du Pétrole désigné par le général Abdourahmane Tiani, depuis le coup d’État du 26 juillet 2023 qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Une instabilité à la tête de ce département stratégique, au cœur de l’économie nigérienne.

Le nouveau ministre est présenté comme un expert-comptable, spécialiste de l’audit et du conseil. Il a cumulé plus de 20 années d’expérience professionnelle au sein du cabinet Mazars Sénégal, où il a occupé plusieurs responsabilités.