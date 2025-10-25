Nicolas Maduro : «Ils inventent une guerre» face au déploiement américain

En Brève

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a accusé, vendredi 24 octobre, les États-Unis d’« inventer une guerre » contre le Venezuela, dénonçant le récent déploiement militaire américain dans les Caraïbes présenté officiellement comme une opération de lutte contre le narcotrafic. Lors d’une allocution radiotélévisée, il a affirmé que Washington « invente une nouvelle guerre éternelle », rappelant que les États-Unis avaient prétendu ne « plus jamais entrer en guerre » et assurant que son pays s’efforcerait d’éviter ce qu’il qualifie d’escalade.