Accueil En Brève Nicaragua: au moins 60 arrêtés pour avoir célébré la capture de Maduro

Nicaragua: au moins 60 arrêtés pour avoir célébré la capture de Maduro

Au moins 60 personnes ont été arrêtées au Nicaragua pour s’être réjouies de la capture du président socialiste vénézuélien Nicolas Maduro, ont affirmé vendredi 9 janvier 2026 l’ONG Monitoreo Azul y Blanco et le média en exil El Confidencial. Les autorités nicaraguayennes n’ont pas communiqué de bilan officiel ; selon ces sources, les arrestations visent des citoyens ayant célébré la détention de Maduro, qui a été emmené de force aux États-Unis pour y répondre d’accusations de narcotrafic dans le cadre d’une opération militaire américaine menée début janvier 2025. Les coprésidents nicaraguayens, Daniel Ortega et son épouse Rosario Murillo, décrits comme des alliés inconditionnels de Nicolas Maduro, restent au centre des tensions générées par cet épisode.