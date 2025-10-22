Niamey : un Américain enlevé

En Brève

Un ressortissant américain a été enlevé la nuit dernière à Niamey par trois hommes, ont indiqué RFI et des sources sécuritaires nigériennes : il s’agit d’un pilote de 48 ans engagé dans une mission évangélique humanitaire. La victime résidait dans le quartier Château 1, près du grand hôtel Bravia en plein centre de la capitale, une zone abritant plusieurs organisations internationales et située à moins de 500 mètres du palais présidentiel, réputée particulièrement sécurisée. Aucune revendication n’a été formulée pour l’instant et tous les services de sécurité intérieure et extérieure du Niger sont réunis en urgence et mobilisés.

