China GT : Loek Hartog sauve Ollie Millroy d’une Ferrari en flammes

Le Néerlandais Loek Hartog a interrompu sa propre course à Shanghai pour sortir le Britannique Ollie Millroy de sa Ferrari en feu. Sérieusement blessé, Millroy a remercié son rival, tandis que les organisateurs promettent une enquête sur le dispositif de secours.

Le pilote néerlandais Loek Hartog a interrompu sa propre course samedi 5 septembre à Shanghai pour porter secours au Britannique Ollie Millroy, prisonnier de sa Ferrari en flammes après un accident lors d’une manche du China GT.

Le carambolage s’est produit au septième tour, à proximité du virage 14 du Shanghai International Circuit. La Ferrari n°91 de Millroy a pris feu après l’impact. Hartog, engagé au volant d’une Porsche, s’est arrêté, a rejoint la voiture accidentée et a aidé son rival à sortir de l’habitacle.

Ollie Millroy a ensuite indiqué que l’intervention de Hartog lui avait sauvé la vie. Son équipe a fait état de cinq côtes cassées, d’une fracture de la clavicule, de blessures à la main et aux doigts ainsi que d’une contusion pulmonaire. Le pilote britannique reste pris en charge après l’accident.

Le comité d’organisation du China GT a remercié Hartog pour son intervention et a reconnu des insuffisances dans plusieurs aspects de la gestion de l’épreuve. Les organisateurs ont annoncé un examen du déroulement de la course et du fonctionnement des dispositifs d’urgence, de secours et de prise en charge médicale.

Le dispositif de secours sous pression

Les images de l’accident et le récit des pilotes ont relancé les interrogations sur la rapidité de la réponse autour de la Ferrari en feu. L’équipe de Millroy, AAI Motorsport, a vivement critiqué la gestion de l’incident et annoncé qu’elle ne participerait plus au China GT.

Les organisateurs ont promis de tirer les conséquences de leur enquête sur l’organisation sportive, le soutien aux équipes et les procédures de secours. Ils n’ont pas encore annoncé de sanction ni de modification précise du règlement.

Hartog a expliqué avoir agi instinctivement après avoir vu l’incendie. Son geste a éclipsé le résultat sportif du week-end, tandis que les équipes se concentrent désormais sur le rétablissement de Millroy et sur les conclusions attendues de l’examen annoncé par le championnat.