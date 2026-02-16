Charles Aznavour : ses écoutes bondissent aux États‑Unis après l’extrait joué par Bad Bunny au Super Bowl

La prestation de Bad Bunny lors du Super Bowl 2026 a propulsé la chanson « Hier encore » de Charles Aznavour au cœur d’un regain d’intérêt aux États‑Unis. Le court extrait instrumental intégré au spectacle de mi‑temps diffusé le 8 février au Levi’s Stadium de San Francisco a suscité une forte hausse d’écoutes sur les plateformes de streaming, entraînant une vague de redécouverte du répertoire de l’artiste français, décédé en 2018, dont la chanson date de 1964.

Les premières mesures de consommation musicale compilées par les plateformes confirment un mouvement significatif : selon des données relayées par Le Parisien à partir des rapports de Spotify, l’écoute de « Hier encore » a augmenté de 37 % à l’échelle mondiale dans les deux jours suivant la finale du championnat, et de 84 % aux États‑Unis sur la même période. Sur l’ensemble de la semaine qui a suivi la diffusion, un pic global de streaming de 15,6 % a été enregistré pour le titre, qui figure désormais parmi les morceaux les plus écoutés du catalogue de Charles Aznavour.

Au‑delà du seul morceau cité lors de la mi‑temps, l’ensemble du répertoire d’Aznavour a également bénéficié d’une remontée d’intérêt : les écoutes cumulées de ses titres ont progressé de 10,9 %, avec une part notable d’auditeurs situés dans la tranche d’âge 25‑34 ans, selon les mêmes sources. Les plateformes indiquent par ailleurs que plusieurs autres chansons de l’artiste ont vu leurs statistiques d’écoute grimper depuis la performance de Bad Bunny.

Une exposition planétaire provoquée par un moment de spectacle

La performance de mi‑temps du Super Bowl — événement suivi par une audience estimée à 128 millions de téléspectateurs — a offert une visibilité inédite à l’extrait d’Aznavour choisi par Bad Bunny, qui a intégré cet intermède instrumental parmi ses propres morceaux lors du show. Le format et la portée du Super Bowl sont régulièrement cités comme des leviers puissants de redécouverte musicale, ici appliqués à un répertoire ancien.

Les retombées ont été simultanées pour Bad Bunny lui‑même : d’après le magazine Rolling Stone, la diffusion de son spectacle a provoqué une hausse spectaculaire des écoutes de ses titres, évaluée à +470 % aux États‑Unis et +210 % au niveau mondial dans les heures qui ont suivi. En France, les plateformes de streaming ont également constaté la présence massive de l’artiste dans les classements, avec dix de ses morceaux figurant dans le Top 100 de Deezer au moment des relevés.

La chanson « Hier encore », écrite et interprétée par Charles Aznavour en 1964, est citée comme l’un des titres les plus emblématiques de son répertoire. Les données de streaming et les relevés de fréquentation des catalogues d’artistes après des événements de grande audience illustrent la capacité de moments télévisuels mondiaux à relancer l’écoute d’anciens succès et à attirer de nouvelles générations d’auditeurs vers des répertoires historiques.