Netanyahu ordonne de frapper «avec force» les cibles «terroristes» dans la bande de Gaza

En Brève

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a ordonné dimanche 19 octobre à l’armée d’intervenir «avec force» contre des cibles qualifiées de «terroristes» dans la bande de Gaza, accusant le Hamas d’avoir violé le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre. Selon un communiqué du bureau du Premier ministre cité par l’AFP, Netanyahu, après consultation avec le ministre de la Défense et les responsables des services de sécurité, a donné instruction d’agir contre ces cibles.

