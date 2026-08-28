France : la garde à vue du député LFI Sébastien Delogu levée à Marseille

Le parlementaire des Bouches-du-Rhône a été entendu dans une enquête de flagrance pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique après une altercation avec des policiers intervenus le 24 août dans son immeuble.

Léon KABORÉ
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La garde à vue du député LFI Sébastien Delogu a été levée dans la soirée du jeudi 27 août 2026 à Marseille après une audition liée à une altercation avec trois policiers intervenus trois jours plus tôt dans son immeuble, une affaire qui a donné lieu à des plaintes croisées.

Plus tôt dans la journée, le parquet de Marseille avait confirmé son placement en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique. Dans la soirée, son avocat, Yones Taguelmint, a indiqué que la mesure avait été levée.

L’incident remonte au 24 août 2026 vers 15 h 15 dans l’immeuble marseillais où réside l’élu. Les policiers y intervenaient pour interpeller un homme recherché dans une affaire de vol de montre.

Député de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône et membre de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, Sébastien Delogu fait désormais face à des accusations distinctes de celles qu’il formule lui-même. Trois policiers ont déposé plainte pour outrage, tandis que le député a déposé une plainte contre X pour injures et violences physiques.

L’homme recherché lors de l’intervention a finalement été interpellé dans un appartement situé en face de celui de Sébastien Delogu.

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