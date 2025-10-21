Négociations de paix à Gaza : le chef du renseignement égyptien en Israël ce mardi

En Brève

Le chef des renseignements égyptiens, Hassan Rachad, se rend mardi 21 octobre en Israël pour rencontrer des officiels israéliens et l’émissaire américain Steve Witkoff, dans le cadre d’efforts diplomatiques visant à préserver le cessez-le-feu à Gaza, a rapporté Extra News, une télévision égyptienne liée à l’État. Le rôle de Hassan Rachad dans les négociations ayant conduit au cessez-le-feu, en vigueur depuis le 10 octobre, avait été publiquement salué par le président américain Donald Trump lors du sommet de Charm el-Cheikh sur Gaza le 12 octobre.

