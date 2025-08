« Ne vous inquiétez pas, LD est prêt à gouverner le pays », Boni Yayi

À l’occasion de la célébration du 65e anniversaire de l’indépendance du Bénin, l’ancien président Boni Yayi a pris la parole devant les militants et députés du parti Les Démocrates (LD). Il a réaffirmé avec force la détermination de cette formation à jouer pleinement son rôle sur l’échiquier politique national. Dans un discours long mais structuré, l’ancien chef de l’État a voulu rassurer, galvaniser et clarifier la posture du principal parti d’opposition à l’approche des élections générales de 2026.

« Ne vous inquiétez pas, LD est prêt à gouverner le pays », a lancé Boni Yayi en balayant les doutes sur la capacité de son parti à assumer les rênes de l’État. Selon lui, la formation politique dispose de toutes les ressources humaines et morales nécessaires pour relever les défis qui attendent le Bénin, notamment en matière de gouvernance, de justice et de cohésion nationale. « Grâce à Dieu et grâce à vous », a-t-il martelé à plusieurs reprises et insisté sur l’adhésion populaire que rencontre actuellement le parti.

Boni Yayi a également salué l’engagement des 28 députés du groupe parlementaire LD, qui ont confirmé leur volonté de mettre leurs parrainages à disposition pour la présidentielle, conformément aux dispositions du code électoral. Une manière pour l’ancien président de rappeler que son parti est en ordre de bataille pour affronter toutes les échéances à venir, y compris les législatives et la présidentielle de 2026.

Des réserves sur le code électoral, mais une participation assurée

Malgré ses critiques sur le nouveau code électoral – qu’il juge taillé sur mesure pour « conduire le pays droit dans le mur » – Boni Yayi a clairement indiqué que LD ne se laisserait pas exclure du jeu démocratique. Il a ainsi écarté l’hypothèse d’un Parlement monocolore comme celui de 2019 avec les conséquences désastreuses que de telles exclusions ont eues par le passé. « Nous allons prendre part à toutes les élections », a-t-il assuré, tout en appelant au dialogue pour lever les obstacles juridiques et institutionnels.

Aussi, s’adressant à la jeunesse et aux électeurs, Boni Yayi a appelé à une mobilisation massive pour l’enrôlement électoral, condition sine qua non pour une véritable alternance. « L’alternance est déjà organisée dans le cœur des Béninois », a-t-il lancé, convaincu que la rupture symbolisée par le régime en place est en fin de cycle.