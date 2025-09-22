PAR PAYS
N’Dali: l’épouse d’un revendeur de bétail tuée lors d’une incursion violente

Société
Par Edouard Djogbénou
Société
Un drame a endeuillé le village de Marégourou, dans l’arrondissement de Bori (commune de N’Dali) dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 septembre. La maison d’un revendeur de ruminants a été assaillie par une dizaine d’individus armés. L’épouse du commerçant a perdu la vie dans la fusillade qui a éclaté.

Selon les témoignages recueillis, les assaillants ont fait irruption chez le revendeur de bétail. Résistant, ce dernier aurait réussi à neutraliser l’un des agresseurs et à blesser plusieurs autres. C’est en tentant de fuir que certains attaquants auraient ouvert le feu, touchant mortellement la femme du propriétaire. Aucun bien matériel n’aurait été emporté.

Alertée immédiatement, la police républicaine s’est rendue sur les lieux et une enquête a été ouverte afin de retrouver les auteurs de cette attaque.

Il s’agirait selon La Nouvelle Tribune, d’une nouvelle agression du même type visant ce revendeur, déjà victime d’une tentative d’attaque antérieure. Les habitants du village suspectent que l’homme est spécifiquement ciblé par ses assaillants.

