Navire militaire américain attendu le 26 octobre à Trinité-et-Tobago pour exercices face au Venezuela

En Brève

Le ministère des Affaires étrangères de Trinité-et-Tobago a annoncé, dans un communiqué publié jeudi 23 octobre, l’arrivée à partir du dimanche 26 octobre du navire de guerre américain USS Gravely et de la 22e Unité expéditionnaire des Marines pour des exercices conjoints avec les Forces de défense de Trinité-et-Tobago (TTDF). Selon le communiqué, l’USS Gravely séjournera à Port-d’Espagne du 26 au 30 octobre, tandis que la 22e unité mènera un entraînement conjoint avec les TTDF pendant la même période. Cette visite intervient alors que Washington a déployé sept navires de guerre dans les Caraïbes et un dans le golfe du Mexique, officiellement dans le cadre d’une opération de lutte contre le narcotrafic visant en particulier le Venezuela et son président Nicolas Maduro.