Naps : 7 ans de prison requis après la plainte « Il m’a pénétrée, tu n’as rien fait »

Le parquet général a requis, jeudi 19 février 2026, une peine de sept ans d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt à effet différé contre le rappeur Naps, de son vrai nom Nabil Boukhobza, jugé par la cour criminelle de Paris pour des faits de viol remontant au 1er octobre 2021 dans une chambre d’hôtel parisienne. La victime présumée, une jeune femme de 24 ans, affirme avoir été l’objet d’un rapport sexuel alors qu’elle dormait ; l’accusé, aujourd’hui âgé de 40 ans, nie catégoriquement et soutient qu’il s’agissait d’un acte consenti.

Au terme du dernier jour d’audience, l’avocate générale Sarah Cadeillan a requis la peine maximale demandée par le parquet, estimant que les éléments du dossier « dépassaient largement le cadre d’une simple opposition de versions ». Elle a évoqué des éléments objectifs selon elle concordants et une déposition de la plaignante qualifiée de « précise et circonstanciée », qui n’aurait pas varié depuis le début de la procédure.

Le ministère public a retenu la qualification de « viol par surprise », notion juridique utilisée lorsque l’acte sexuel est imposé en profitant de l’absence de conscience ou de réaction de la victime. L’avocate générale a par ailleurs dénoncé l’idée, selon elle implicite dans la défense de l’accusé, que la présence de la plaignante dans la chambre d’hôtel avec un artiste connu vaudrait acceptation.

Faits allégués, échanges de messages et positions des parties

Les faits reprochés remontent à la nuit du 1er octobre 2021. La plaignante raconte avoir été invitée, en compagnie de deux amies, à prolonger une soirée dans une chambre d’hôtel occupée par le rappeur, alors âgé de 35 ans. Selon sa version, elle se serait endormie avant d’être réveillée par une pénétration et n’aurait à aucun moment donné son consentement.

Au cours du procès ont été produits des échanges de SMS entre la plaignante et l’une des amies présentes ce soir-là. La victime présumée interrogeait son amie après les faits : « Pourquoi si t’as essayé de faire quelque chose, il m’a ken ? Pourquoi t’étais assise devant moi je m’en souviens ? » L’amie aurait répondu de façon crue, selon la production en séance : « Sa bite était en toi ? Parce que vu comment elle est minuscule… ». La plaignante a répliqué : « Tu te fous de ma gueule j’espère, il m’a pénétrée t’as rien fait […] Tu crois si j’avais pu lui dire arrête je l’aurais pas fait […] Le mec était en moi […] Tu lui touches l’épaule et tu recules c’est ça de l’aide ? T’as bien vu je pouvais à peine bouger… ».

Devant la cour, l’avocate générale a insisté sur le fait que « ne rien dire n’est pas consentir, ne pas bouger n’est pas consentir », et a souligné ce qu’elle considère comme l’absence de remise en question de la part de l’accusé. Elle a demandé que la peine tienne compte de la gravité des faits et de la situation de la victime au moment des faits.

De son côté, Naps a maintenu une ligne de défense constante et a nié avoir abusé de la jeune femme : « Jamais de la vie ça ne me viendrait à l’idée d’avoir un rapport avec une personne endormie […] c’est impossible. Ce n’est pas moi », a-t-il déclaré à la barre.

Le procès s’était ouvert le 16 février 2026 devant la cour criminelle de Paris et la réquisition du parquet a été prononcée le 19 février.