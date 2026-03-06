Napples: Napples: Kevin De Bruyne confirmé, Zambo Anguissa doit patienter

Kevin De Bruyne pourrait retrouver l’effectif napolitain dès ce week-end, alors qu’André-Frank Zambo Anguissa demeure indisponible.

Naples se prépare à accueillir le Torino vendredi soir, match programmé à 20h45 au Stadio Diego Armando Maradona. Le retour probable de De Bruyne constituerait un renfort de poids pour Antonio Conte après plusieurs mois passés en phase de rééducation.

Cependant, l’entraîneur devra composer sans plusieurs éléments du milieu : Stanislav Lobotka, Zambo Anguissa et Scott McTominay seront absents pour cette rencontre.

Impact sur la composition et les options tactiques

Ces indisponibilités obligent Conte à repenser son animation au cœur du jeu : alternatives et ajustements tactiques seront nécessaires pour compenser l’absence de ces joueurs. L’intégration éventuelle de De Bruyne offrirait davantage de créativité et de contrôle, mais le coach devra malgré tout anticiper des solutions de rechange pour stabiliser l’entrejeu face au Torino.