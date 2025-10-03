Munich : trafic aérien suspendu après survol de drone

En Brève

Le trafic aérien a été suspendu à l’aéroport de Munich jeudi 2 octobre en soirée en raison du survol d’un drone d’origine inconnue, a indiqué un porte-parole de la police fédérale allemande à l’AFP. Selon un communiqué de l’aéroport, 17 vols au départ de Munich ont été annulés, affectant près de 3 000 passagers. La police a précisé ne pas disposer, pour l’heure, d’informations sur l’origine, le nombre ou le type du drone mis en cause.