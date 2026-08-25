Mozambique : un projet solaire de 45 MW à l’étude à Nhamatanda, porté par EDM et VBC Corporation

Une centrale photovoltaïque de 45 mégawatts est entrée en phase d'évaluation environnementale à Lamego, dans le district de Nhamatanda, au centre du Mozambique. Le projet, estimé à 69 millions de dollars, associe la compagnie publique EDM et le groupe privé mozambicain VBC Corporation.

Un projet de centrale solaire photovoltaïque de 45 mégawatts (MW) est entré en phase d’évaluation environnementale à Lamego, une localité du district de Nhamatanda, dans la province de Sofala, au centre du Mozambique. L’information a été rapportée le 25 août par l’agence Ecofin, qui précise que des consultations publiques sont désormais en cours. Le projet est porté par la compagnie nationale d’électricité Electricidade de Moçambique (EDM) et le groupe mozambicain à capitaux entièrement locaux VBC Corporation.

Estimée à 69 millions de dollars, la future centrale s’étendrait sur environ 160 hectares. Le projet n’a pas encore franchi toutes les étapes réglementaires : l’ouverture de la procédure d’évaluation environnementale ne vaut pas autorisation définitive de construire, mais marque une étape clé avant un éventuel feu vert des autorités mozambicaines.

Ce partenariat s’inscrit dans le programme gouvernemental « Energia para Todos » (Énergie pour tous), qui vise l’accès universel à l’électricité au Mozambique à l’horizon 2030. EDM et VBC Corporation développent en parallèle un second projet solaire, de 60 MW celui-ci, près du barrage de Corumana, dans la province de Maputo, pour un investissement annoncé de 110,6 millions de dollars.

Le Mozambique multiplie les initiatives dans le solaire pour diversifier un mix électrique aujourd’hui dominé par l’hydroélectricité, notamment celle du barrage de Cahora Bassa. Plusieurs centrales sont en cours de développement à travers le pays, à des stades d’avancement divers, dans le cadre de cette stratégie d’électrification.

Un secteur solaire en expansion au Mozambique

VBC Corporation se positionne comme l’un des groupes privés mozambicains les plus actifs dans les énergies renouvelables, multipliant les partenariats avec EDM pour développer des capacités de production solaire à travers le pays. Les partenariats public-privé sont présentés par les autorités comme un levier pour accélérer le rythme des raccordements sans peser exclusivement sur les finances publiques.

Le calendrier précis de construction du projet de Lamego n’a pas été communiqué. Il dépendra de l’issue de la procédure d’évaluation environnementale et des consultations publiques actuellement menées auprès des populations concernées.