Accident mortel de Nicolas Altmayer et Mathilde Favier à Airvault : la version du chauffeur contredit celle du parquet

Le chauffeur du poids lourd impliqué dans l'accident ayant tué le producteur Nicolas Altmayer et sa compagne Mathilde Favier, le 17 août à Airvault, conteste la version retenue par le parquet.

Le conducteur du poids lourd impliqué dans l’accident qui a coûté la vie, lundi 17 août, au producteur de cinéma Nicolas Altmayer et à sa compagne Mathilde Favier, a livré aux enquêteurs une version des faits opposée à celle retenue par le parquet. Nicolas Altmayer, 61 ans, producteur notamment de la saga OSS 117 et de Brice de Nice au sein de la société Mandarin & Compagnie, et Mathilde Favier, 57 ans, directrice des relations publiques de la maison Dior, ont été tués vers 16 heures sur la route départementale 938, à Airvault (Deux-Sèvres), lorsque leur Mini Cooper a été percutée par un camion arrivant en sens inverse.

Le parquet de Niort a ouvert, dès le 19 août, une information judiciaire pour homicide involontaire. Selon les premières constatations des enquêteurs, l’avant droit du poids lourd aurait dévié vers la voie empruntée par la Mini Cooper, franchissant la ligne continue séparant les deux sens de circulation.

Le conducteur du camion, un homme de 32 ans de nationalité indienne employé par une société de transport lituanienne, conteste cette version. Placé en garde à vue puis présenté à un juge d’instruction, il affirme au contraire que c’est la Mini Cooper qui aurait dévié et franchi la ligne continue avant de percuter son véhicule. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Les tests d’alcoolémie et de dépistage de stupéfiants pratiqués sur le chauffeur se sont révélés négatifs.

Une enquête qui se poursuit avec la Lituanie

Les investigations doivent désormais permettre de déterminer avec précision la trajectoire des deux véhicules avant le choc, à partir des constatations techniques, des traces relevées sur la chaussée et des témoignages recueillis. Une coopération avec les autorités lituaniennes est également engagée pour examiner l’entretien du poids lourd et le respect, par le chauffeur, des temps de repos réglementaires.