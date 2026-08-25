Dauphins de Marineland : Beauval abandonne son projet de centre à 45 millions d’euros

Le ZooParc de Beauval dit avoir déjà engagé plus de 1,5 million d'euros dans ce projet pensé pour accueillir des dauphins de Marineland et de Planète Sauvage, finalement stoppé sur fond de recours et d'incertitudes financières.

Le ZooParc de Beauval a annoncé mardi 25 août 2026 qu’il renonçait à son projet de Centre d’Études, de Recherche Scientifique et de Sauvegarde pour Dauphins, envisagé pour accueillir une partie des cétacés de Marineland d’Antibes et de Planète Sauvage. L’établissement invoque des recours contre le dossier et l’impossibilité de sécuriser le financement de l’opération.

Dans son communiqué, le parc indique avoir déjà consacré plus de 1,5 million d’euros aux études, expertises et travaux de conception. L’investissement total nécessaire avait été porté à 45 millions d’euros, contre une estimation initiale plus basse.

Rodolphe Delord a expliqué que le coût du chantier avait été réévalué d’une fourchette de 25 à 30 millions d’euros à 45 millions d’euros et que l’absence de garantie de l’État avait pesé dans la décision. Selon lui, cette situation ne permettait plus à Beauval de sécuriser le financement du centre.

Toujours selon Rodolphe Delord, cité par l’AFP, la structure devait accueillir environ 25 dauphins, dont au moins huit provenant de Marineland d’Antibes et onze de Planète Sauvage. Le projet était étudié depuis l’été 2025 à la demande de l’État pour offrir une solution d’accueil en France.

Huit des douze dauphins de Marineland d’Antibes avaient déjà été transférés en Espagne en juillet 2026.