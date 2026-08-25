FC Nantes : Grégory Poirier nommé après le départ de Michel Der Zakarian

Le FC Nantes a officialisé le 25 août 2026 la nomination de Grégory Poirier pour deux saisons, au lendemain de l'éviction de Michel Der Zakarian après trois défaites en trois journées de Ligue 2.

Le FC Nantes a officialisé le 25 août 2026 la nomination de Grégory Poirier comme entraîneur de son équipe professionnelle pour deux saisons, au lendemain de l’éviction de Michel Der Zakarian après trois défaites en trois journées de Ligue 2.

Michel Der Zakarian avait été rappelé le 17 juin 2026 pour un contrat de deux ans et un troisième passage sur le banc nantais. Son retour n’aura duré que trois journées de championnat.

Nantes a entamé sa saison par une défaite 0-1 contre le Red Star le 8 août, avant de s’incliner 1-2 à Laval puis 2-5 contre Rodez. Cette série a laissé les Canaris à la dernière place du classement.

Grégory Poirier retrouve ainsi un banc après son départ du Red Star à l’intersaison. Le club francilien a confié son équipe à Damien Perrinelle en juin 2026 après la fin de la saison 2025-2026.

Le nouvel entraîneur prend les commandes d’une équipe toujours sans point après trois journées et chargée d’enrayer immédiatement cette série noire en Ligue 2.