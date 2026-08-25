France 2 : Léa Salamé se retire du 20 heures après la candidature de Raphaël Glucksmann

La journaliste a quitté la présentation du journal après l’officialisation, le 23 août 2026, de la candidature présidentielle de son compagnon. Leur première rencontre télévisée remonte au 14 novembre 2015 sur France 2.

Léa Salamé s’est retirée du 20 heures de France 2 après l’officialisation, le 23 août 2026, de la candidature présidentielle de Raphaël Glucksmann, une décision rapportée le même jour par Le Monde en lien avec le dispositif déontologique appliqué par France Télévisions.

Raphaël Glucksmann a confirmé sur TF1 qu’il serait candidat à l’élection présidentielle de 2027. Ce changement de situation a replacé la journaliste au cœur d’une séquence où les règles d’impartialité du service public audiovisuel s’appliquent directement à son entourage proche.

Le regain d’attention autour du couple a aussi remis en circulation les images de leur première rencontre à l’antenne. Celle-ci remonte au 14 novembre 2015, lorsque France 2 avait remplacé « On n’est pas couché » par une émission spéciale en direct intitulée « On est solidaire », au lendemain des attentats du 13 novembre à Paris.

Des sources secondaires concordantes situent cette rencontre sur le plateau de cette émission spéciale, où Raphaël Glucksmann figurait parmi les invités. Le site officiel de Michel Drucker indique par ailleurs qu’un numéro de « Vivement dimanche » consacré à Léa Salamé a été diffusé le 21 juin 2026, plusieurs semaines avant son retrait du JT.