Mozambique : MeTL annonce 250 millions de dollars d’investissement et vise 20 000 emplois

Le conglomérat tanzanien a présenté cet engagement après une audience avec Daniel Chapo à Maputo. Les projets visés, leur calendrier et la nature exacte des emplois annoncés n’ont pas encore été détaillés.

Le groupe tanzanien MeTL a annoncé, après une audience avec le président mozambicain Daniel Chapo tenue le 18 août à Maputo, un engagement d’investissement de 250 millions de dollars au Mozambique, avec un objectif de 20 000 emplois.

La rencontre entre Daniel Chapo et Mohammed Dewji s’est tenue dans la capitale mozambicaine. Le montant de 250 millions de dollars et la cible de 20 000 emplois relèvent, pour l’heure, d’un engagement présenté par le dirigeant du groupe tanzanien.

MeTL se présente comme un conglomérat déjà présent au Mozambique, notamment dans la manufacture, en plus d’autres activités régionales. Cette implantation est mise en avant par l’entreprise au moment où elle affiche ce nouveau projet d’expansion.

Aucun projet précis n’a encore été détaillé, pas plus que les secteurs finalement retenus, les lieux d’implantation ou le calendrier de déploiement de l’investissement annoncé.

Aucune ventilation des 20 000 emplois annoncés n’a non plus été fournie, et il n’a pas été précisé s’il s’agirait d’emplois directs, indirects ou répartis sur plusieurs échéances.