Mourinho: «peut-on dire non au Real Madrid? Oui»

À la veille des retrouvailles européennes entre Benfica et le Real Madrid, José Mourinho a entretenu le flou sur son avenir, assurant qu’il serait capable de décliner une éventuelle approche de Florentino Pérez.

L’affiche promet des étincelles. Ce mardi, Benfica reçoit le Real Madrid pour un barrage de Ligue des champions, avant un retour programmé la semaine prochaine au Santiago Bernabéu. Un rendez-vous forcément particulier pour José Mourinho, qui a dirigé la Maison Blanche entre 2010 et 2013.

Interrogé sur l’hypothèse d’un retour à Madrid, le technicien portugais n’a pas éludé la question. « Peut-on dire non ? Oui », a-t-il lancé face aux journalistes. « Oui, vous pouvez. » Une réponse limpide, adressée en filigrane au président madrilène, Florentino Pérez.

Sous contrat avec Benfica, Mourinho bénéficie d’une clause lui permettant de quitter le club lisboète, un élément qui alimente les spéculations autour d’un possible come-back. Mais l’entraîneur de 63 ans, vainqueur du Real (4-2) en phase de groupes en janvier, préfère rappeler son engagement passé : « J’ai tout donné au Real Madrid, tout ce que j’avais. J’ai fait de bonnes choses, j’ai fait de mauvaises choses, mais j’ai absolument tout donné, et c’est tout. »

Entre respect du passé et prudence sur l’avenir, le « Special One » avance sur une ligne de crête. Et l’Europe s’apprête à assister à de nouvelles retrouvailles chargées d’histoire.