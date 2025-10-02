Moscou : échange de 185 prisonniers par camp entre la Russie et l’Ukraine

En Brève

La Russie et l’Ukraine ont procédé, jeudi 2 octobre, à un échange de prisonniers de guerre portant sur 185 détenus de chaque camp, a annoncé Moscou. Ce type d’opération demeure l’un des rares domaines de coopération entre les deux pays après plus de trois ans et demi de conflit. Selon le ministère russe de la Défense, relayé sur Telegram, «185 militaires russes ont été rapatriés depuis le territoire contrôlé par le régime de Kiev» et, en sens inverse, «185 prisonniers de guerre des forces armées ukrainiennes ont été remis», le communiqué précisant que vingt civils ont également été remis à Moscou.