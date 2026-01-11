Accueil En Brève Mort de Bob Weir, cofondateur des Grateful Dead, à 78 ans

Le musicien américain Bob Weir, membre fondateur et guitariste du légendaire groupe de rock Grateful Dead, est décédé à l’âge de 78 ans, a annoncé sa famille. Celle-ci a précisé qu’il s’était éteint paisiblement, entouré de ses proches, après avoir lutté avec courage contre le cancer, mais qu’il avait finalement succombé à des problèmes pulmonaires sous-jacents ; le communiqué, diffusé sur son site internet et son compte Instagram, ne mentionne ni la date ni le lieu du décès. Aux côtés du guitariste et chanteur Jerry Garcia, Bob Weir fut l’un des leaders et voix principales de Grateful Dead pendant la majeure partie de l’existence du groupe ; il a notamment interprété les couplets de «Truckin’» et signé les titres «Sugar Magnolia», «Playing in the Band» et «Jack Straw».