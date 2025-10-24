Moody’s maintient la note française mais abaisse sa perspective

En Brève

Moody’s a révisé à la baisse, vendredi 24 octobre, ses perspectives sur la note de crédit de la France, passant de stables à négatives, invoquant une instabilité politique susceptible d’entraver la maîtrise des déficits publics et de l’endettement. La note souveraine demeure à Aa3, inchangée depuis son dernier abaissement en décembre 2024. Cette décision suit les baisses de notation prononcées par Fitch et S&P Global Ratings au cours des deux derniers mois, périodes marquées par la chute du gouvernement de François Bayrou et l’arrivée de Sébastien Lecornu à Matignon. Elle intervient également au moment où l’Assemblée nationale ouvre l’examen de la partie recettes du projet de budget 2026, dans l’objectif d’adopter le texte avant la fin de l’année malgré de profondes dissensions au sein d’un Parlement sans majorité. Le gouvernement de Sébastien Lecornu propose de ramener le déficit budgétaire à 4,7 % du produit intérieur brut, après 5,4 % en 2025.