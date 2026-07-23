Mono-Couffo: saisie de 1,4 tonne de médicaments frelatés à Toffo par les douanes

​Le Service régional d’intervention et de lutte contre la fraude (Srlcf) Mono-Couffo a porté un coup dur au trafic de produits illicites.

Dans la nuit du dimanche 19 juillet 2026, les agents douaniers ont intercepté un véhicule transportant 1 400 kg de produits pharmaceutiques de contrebande, soigneusement répartis dans 41 colis.

​L’opération fait suite à un renseignement précis exploité par les douanes. Placés sous le commandement du colonel Pierre Kouassivi et du commandant Benoît Boko, les éléments du Srlcf ont pris en chasse un véhicule suspect depuis Tozounmè jusqu’à Mangassi, dans la commune de Toffo.

​Traqué par les équipes d’intervention et appuyé sur le terrain par le commissariat de Toffo, le conducteur a fini par abandonner le véhicule au bord de la voie avant de s’enfuir dans la nature. La fouille minutieuse du transporteur abandonné a permis de mettre la main sur le chargement illégal.

​Un enjeu majeur de santé publique

​L’administration douanière rappelle que ces médicaments contrefaits ou frelatés, introduits hors des canaux légaux et dépourvus de tout contrôle de qualité ou de traçabilité, représentent un danger mortel pour la santé des populations.

​Cette saisie majeure s’inscrit dans le cadre de la stratégie de ciblage et de tolérance zéro impulsée par le directeur général des Douanes, le colonel Raouf Malèhossou Aboudou. Les investigations se poursuivent activement afin d’identifier les propriétaires de la cargaison et d’enmanteler l’ensemble du réseau criminel impliqué.