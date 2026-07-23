Jade et Arnaud Lagardère officialisent leur séparation après des mois de silence

Jade Lagardère confirme officiellement sa séparation d’avec Arnaud Lagardère dans une story publiée sur Instagram le 23 juillet 2026. Après des mois de silence sur sa vie privée, l’ex-mannequin belge a choisi de s’exprimer clairement pour mettre fin aux spéculations. Interrogée par ses abonnés sur sa situation sentimentale, Jade a déclaré : « Arnaud et moi ne sommes plus en couple ». Cette annonce fait suite à plusieurs rumeurs qui circulaient depuis plusieurs mois, mais apporte désormais une réponse précise. Mariés depuis treize ans et parents de trois enfants, Jade et Arnaud Lagardère ne vivent plus ensemble sur le plan affectif, bien qu’ils continuent de partager le même toit et leur union reste officiellement reconnue devant la loi.

Ce choix de transparence intervient alors que de nombreux abonnés s’interrogeaient sur son état civil et son quotidien. En dépit de leur séparation, Jade Lagardère a tenu à souligner l’importance de préserver un équilibre familial stable. Elle a rappelé que leur priorité commune demeure le bien-être de leurs enfants et le respect mutuel entre eux. Cette situation singulière illustre une séparation assumée, mais où les liens juridiques et domestiques subsistent, reflétant une volonté de ne pas perturber l’environnement des enfants ni leur équilibre personnel.

Jade Lagardère a ainsi demandé à ses followers de respecter cette « partie de [leur] histoire », montrant sa volonté de gérer cette étape de leur vie familiale avec discrétion et sérénité malgré l’exposition médiatique fréquente.

Une séparation assumée, mais un couple toujours marié

Dans sa story Instagram, Jade Lagardère a expliqué : « Cette question revient énormément, alors j’avais envie d’y répondre avec sincérité ». Elle a confirmé sans ambiguïté que « Arnaud et moi ne sommes plus en couple ». Toutefois, elle précise immédiatement que le couple reste marié et continue à cohabiter. Cette décision commune semble avant tout motivée par un souci de stabilité familiale et de continuité pour leurs trois enfants, Lia, Mila et Nolan, âgés aujourd’hui respectivement de 13, 10 et 8 ans.

Jade a ajouté que « la vie est parfois plus nuancée qu’on ne l’imagine » et que leur priorité est de « préserver ce qui compte le plus à nos yeux : le bien-être de nos enfants, le respect que nous avons l’un pour l’autre et notre équilibre familial ». Elle a demandé que leur intimité à ce sujet soit respectée, marquant ainsi son souhait de ne pas davantage médiatiser leur séparation.

Une histoire commencée en 2010

Le couple s’était rencontré en 2010 et avait officialisé sa relation dès l’année suivante. Ils s’étaient mariés civilement à Paris le 24 mai 2013. Leur union a donné naissance à trois enfants : Lia, Mila et Nolan. Par le passé, plusieurs bruits de séparation avaient été démentis par le couple, qui avait souvent échangé des déclarations publiques d’affection pour contrecarrer les rumeurs, notamment en 2020.

Arnaud Lagardère, homme d’affaires de renom âgé de 65 ans, a également fait la une des journaux pour des raisons administratives et judiciaires. En avril 2024, il avait été mis en examen pour abus de biens sociaux et diffusion d’informations trompeuses. Il avait alors démissionné de ses fonctions de directeur général du groupe Lagardère, pour finalement reprendre ses fonctions le 28 juin 2024 à la suite d’une décision de justice.

Jade Lagardère, une maladie révélée après des mois de silence

Ce contexte personnel difficile s’ajoute à une épreuve médicale majeure révélée par Jade Lagardère début juillet 2026. Le 2 juillet, elle avait brisé un long silence en racontant sa lutte contre une maladie chronique longtemps mal diagnostiquée. Jade a ainsi révélé qu’elle avait subi une hystérectomie à l’âge de 35 ans après vingt ans de douleurs non expliquées correctement par le corps médical.

Elle a décrit ses symptômes : crampes abdominales fréquentes, fatigue persistante, règles hémorragiques, anémie chronique, lesquels avaient été minimisés ou mal interprétés comme un simple burn-out. Plusieurs hospitalisations d’urgence, y compris une grossesse extra-utérine et la découverte d’une masse de dix centimètres dans son utérus, avaient finalement conduit à un diagnostic précis d’endométriose et d’adénomyose.

Dans son témoignage, Jade a confié avoir été « partagée entre un immense soulagement et une immense colère » après avoir enfin obtenu un diagnostic conforme. Six mois après son opération, la jeune femme est encore en convalescence, affirmant cependant sa détermination à sensibiliser le public à ces maladies gynécologiques souvent méconnues et diagnostiquées tardivement.