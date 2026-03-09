Mondial 2030 : la FIFA envoie une délégation au Maroc

Le Maroc entre dans une étape cruciale de préparation pour la Coupe du monde 2030, avec une mission d’inspection de la FIFA qui a programmé une escale dans le royaume parmi ses tournées dans les pays hôtes.

Après un passage prévu en Espagne puis au Portugal, les inspecteurs de l’instance mondiale se rendront au Maroc afin d’évaluer l’état des infrastructures sportives ainsi que les dispositifs logistiques et organisationnels mis en place.

La Fédération royale marocaine de football indique que cette visite s’inscrit dans le suivi officiel des préparatifs du Mondial, tournoi que le Maroc organisera conjointement avec l’Espagne et le Portugal.

Stades concernés et objectifs de l’évaluation

Plusieurs enceintes marocaines figurent parmi les sites soumis à examen : le Grand Stade Hassan II, le Grand Stade de Tanger, le Complexe sportif Moulay-Abdallah, le Grand Stade de Marrakech, le Grand Stade d’Agadir et le Grand Stade de Fès.

La délégation aura pour mission d’inspecter les chantiers en cours et de vérifier la conformité technique et opérationnelle des sites proposés. La décision finale quant à la sélection des villes hôtes restera toutefois de la responsabilité exclusive de la FIFA.