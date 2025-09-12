PAR PAYS
Live logo
Mondial 2026 (Q): voici pourquoi la FIFA pourrait ne pas sanctionner l’Afrique du Sud

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Mondial 2026 (Q): voici pourquoi la FIFA pourrait ne pas sanctionner l'Afrique du Sud
Les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud
Les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud@google
. .

Le mutisme de la FIFA sur le cas de l’Afrique du Sud, qui a aligné un joueur inéligible lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de mars dernier, continue de susciter des réactions sur la planète. Dernier à réagir, l’avocat et administrateur sportif sud-africain, Rayond Hack.

Raymond Hack, avocat et dirigeant sportif sud-africain, a exprimé son étonnement face au retard pris par la FIFA pour statuer sur l’affaire Teboho Mokoena. Le milieu de terrain des Bafana Bafana, suspendu pour accumulation de cartons jaunes, avait pourtant disputé la rencontre de qualification contre le Lesotho en mars dernier.

Selon Hack, la situation est claire : « Si un joueur inéligible participe à un match, l’équipe perd automatiquement les points et s’expose à une sanction financière », a-t-il rappelé sur SuperSport. Pourtant, aucune décision n’a été prise à ce jour par l’instance mondiale.

L’avocat souligne que l’absence de protestation officielle du Lesotho pourrait expliquer cette inertie, même si une plainte aurait été déposée par une autre partie. « Même si l’affaire est révélée après coup, la sanction doit tomber », insiste-t-il, rappelant qu’en Angleterre un cas similaire avait été réglé en quelques jours seulement.

Cette incertitude alimente la frustration des supporters et des sélections du groupe C (Bénin, Nigeria, Rwanda, Zimbabwe, Lesotho), où l’Afrique du Sud occupe actuellement la tête. Un retrait de points pourrait bouleverser la course à la qualification pour le Mondial 2026.

