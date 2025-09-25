Mondial 2026 (Q): plusieurs cadres des Super Eagles incertains pour le choc Nigeria-Bénin

Le Nigeria pourrait être privé de Raphael Onyedika et Fisayo Dele-Bashiru, tous deux blessés, pour ses prochains matches de qualification à la Coupe du monde 2026.



Le Nigeria pourrait devoir composer sans deux de ses milieux de terrain clés pour les prochaines qualifications de la Coupe du monde 2026. Raphael Onyedika et Fisayo Dele-Bashiru sont tous deux incertains en raison de blessures.

Raphael Onyedika a quitté prématurément ses partenaires du Club Bruges mercredi soir face à Westerlo, après seulement seize minutes de jeu. Touché aux ischio-jambiers, le milieu défensif de 24 ans doit désormais accélérer sa récupération pour espérer tenir sa place lors des deux rencontres décisives des Super Eagles contre le Lesotho et le Bénin.

La situation est tout aussi préoccupante pour Fisayo Dele-Bashiru. Le joueur de la Lazio s’est blessé musculairement lors du derby romain perdu face à l’AS Roma (0-1) la semaine passée. Le sélectionneur nigérian pourrait donc être contraint de revoir ses plans au milieu de terrain pour ces rendez-vous cruciaux.

Le Nigeria défiera le Lesotho et le Bénin, les 6 et 13 octobre prochain, dans le cadre de la 9è et 10è journées des éliminatoires du Mondial américain. Après huit journées, les Super Eagles sont troisièmes du groupe C, à trois longueurs du Bénin (2è) et à 6 du leader Afrique du Sud.