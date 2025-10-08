Mondial 2026 (Q) – Nigeria vs Bénin: huit Super Eagles sous la menace d’une suspension

Les Super Eagles devront faire preuve de prudence lors de leurs deux dernières rencontres qualificatives pour la Coupe du monde 2026. Huit joueurs clés de la sélection nigériane risquent une suspension avant le choc décisif face au Bénin.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Le sélectionneur Eric Chelle a retenu 22 joueurs pour affronter le Lesotho, vendredi en Afrique du Sud, puis le Bénin, quatre jours plus tard. Mais une ombre plane sur la préparation du Nigeria : huit titulaires sont sous la menace d’une sanction disciplinaire.

Parmi eux, on retrouve Semi Ajayi, Calvin Bassey, Alex Iwobi, Wilfred Ndidi, Tolu Arokodare, Stanley Nwabali, Ademola Lookman et Bruno Onyemaechi, tous déjà avertis lors des précédentes journées. Un nouveau carton jaune les priverait automatiquement du match suivant, conformément au règlement de la FIFA, qui stipule qu’un joueur suspendu deux fois au cours de matchs distincts manquera la rencontre suivante.

À lire aussi : Mondial 2026 (Q): la FBF saisit la FIFA après le refus d’un club de libérer Junior Olaïtan

D’autres joueurs comme Jamilu Collins, Sodiq Ismail, Bright Osayi-Samuel et Umar Sadiq sont également concernés, mais n’ont pas été convoqués cette fois. Blessé, Osayi-Samuel est forfait pour cette trêve internationale.

Avant cette double confrontation décisive, le Nigeria occupe la troisième place du groupe C, derrière le Bénin, leader surprise, et l’Afrique du Sud. Une situation qui oblige les Super Eagles à réaliser un sans-faute… tout en évitant les fautes évitables.