Mondial 2026 (Q): le Nigeria s’offre le Rwanda et met la pression sur le Bénin

Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Avec un but de Tolu Arokodare en seconde période, le Nigeria a pris le dessus sur le Rwanda (1-0) ce vendredi, en éliminatoire de la Coupe du monde 2026. Une précieuse victoire des Super Eagles qui reviennent à une longueur du Bénin.

Le Nigeria a maintenu ses espoirs de qualification pour la Coupe du monde 2026 après sa victoire (1-0) face au Rwanda, ce samedi, à Uyo. Quatrièmes du groupe C avant la rencontre avec seulement sept points, les Super Eagles devaient impérativement l’emporter pour rester dans la course, à neuf longueurs de l’Afrique du Sud, leader.

En première période, Victor Osimhen a cru ouvrir le score, mais son but a été annulé pour hors-jeu. Les ralentis ont confirmé la décision, dans un stade Godswill Akpabio dépourvu de VAR.

Le salut nigérian est finalement venu en seconde période. Entré en jeu, Tolu Arokodare a inscrit l’unique but de la rencontre, offrant trois points précieux aux triples champions d’Afrique.

Grâce à ce succès, le Nigeria grimpe à la troisième place de la poule, à une longueur du Bénin, et pourra aborder avec un regain d’espoir le choc face à l’Afrique du Sud dans trois jours.

