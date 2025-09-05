Mondial 2026 (Q): l’Afrique du Sud écrase le Lesotho, le Bénin s’offre le Zimbabwe

L’Afrique du Sud a disposé du Lesotho (3-0) ce vendredi, dans le cadre de la 7è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le Bénin de son côté, a pris le dessus sur le Zimbabwe (1-0).

Le Bénin s’est offert une precieuse victoire dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026. Les Guépards ont disposé ce vendredi du Zimbabwe à Ebimpé en Côte d’Ivoire.

Opposés aux Warriors dans une rencontre comptant pour la 7è journée des éliminatoires, les Béninois se sont imposés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué à la 77è par le capitaine Steve Mounié.

Avec ce succès, le Bénin remonte à la deuxième place dans le groupe C, derrière le leader Afrique du Sud. Les Bafana Bafana ont écrasé le Lesotho (3-0) dans l’autre rencontre de cette journée. Mohau Nkota, Lyle Foster et Oswin Appollis ont signé les trois buts de la partie.