Mondial 2026 (Q): la liste du Bénin pour affronter le Rwanda et le Nigeria

Le Bénin affronte le Rwanda et le Nigeria ce mois-ci, dans le cadre de la 9è et 10è journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. La liste des Guépards pour ce double rendez-vous est tombée.

Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a retenu un groupe de 25 joueurs pour les prochaines rencontres des Guépards face au Rwanda et au Nigeria, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Parmi les appelés figure Serge Obassa, gardien des Remo Stars, qui signe sa première convocation.

Arrivé la saison dernière chez les champions de la Nigeria Premier Football League, Obassa s’est rapidement imposé comme titulaire indiscutable. À ses côtés, on retrouve des cadres de la sélection béninoise tels que Saturnin Allagbé, Olivier Verdon, Mohamed Tijani et Cédric Hountondji.

Le capitaine Steve Mounié, Junior Olaitan, Jodel Dossou et Tosin Aiyegun figurent également dans cette liste dévoilée vendredi à Cotonou par l’ancien sélectionneur des Super Eagles.

Les Guépards se déplaceront d’abord à Kigali pour affronter l’Amavubi du Rwanda au stade Amahoro, avant un choc attendu face au Nigeria, quatre jours plus tard, au Godswill Akpabio International Stadium d’Uyo.

La liste du Bénin: