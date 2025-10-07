Mondial 2026 (Q): la FBF saisit la FIFA après le refus d’un club de libérer Junior Olaïtan

Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a dénoncé le refus du club de Junior Olaïtan de libérer le milieu offensif pour le rassemblement des Guépards. La Fédération béninoise a saisi la FIFA pour faire respecter la réglementation internationale.

La préparation des Guépards pour les 9ᵉ et 10ᵉ journées des éliminatoires du Mondial 2026 connaît un premier accroc. Le sélectionneur national, Gernot Rohr, a révélé ce mardi que Junior Olaïtan n’a pas pu rejoindre le groupe, son club ayant refusé de le libérer pour la trêve internationale.

Face à cette situation jugée « inacceptable », la Fédération béninoise de football (FBF) a adressé un courrier officiel à la FIFA pour exiger le respect des règles. Selon les dispositions de l’instance mondiale, les clubs sont obligés de mettre leurs joueurs à la disposition de leur sélection pendant les dates FIFA, qu’ils soient blessés ou non.

« Même un joueur blessé doit se présenter au rassemblement afin d’être évalué par le staff médical de sa sélection », a rappelé Gernot Rohr. Cette démarche vise à garantir le respect du cadre réglementaire et à éviter que les clubs ne fassent obstacle aux ambitions du Bénin, actuellement en course pour une qualification historique à la Coupe du Monde 2026. Les Guépards affrontent le Rwanda puis le Nigeria dans des matchs décisifs pour la tête du groupe C.