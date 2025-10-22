Mondial 2026 (Q): Gernot Rohr peine à digérer la lourde défaite des Guépards au Nigeria

Au micro de CAFonline, Gernot Rohr est revenu sur la cinglante défaite des Guépards face au Nigeria en éliminatoies de la Coupe du monde 2026. Et le sélectionneur du Bénin estime que l’arbitrage a pesé dans ce lourd revers des siens.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, digère très mal la lourde défaite concédée face au Nigeria (4-0) lors du dernier match de qualification pour la Coupe du monde 2026, disputé ce mois-ci. Le technicien franco-allemand s’est notamment insurgé contre certaines décisions arbitrales qu’il juge contestables.

Le coach des Guépards a particulièrement pointé du doigt les deux premiers buts inscrits par Victor Osimhen en première période, estimant qu’ils auraient dû être annulés en raison d’irrégularités dans leur construction.

À lire aussi : Coupe CAF: tous les résultats du 2e tour préliminaire aller

« Nos seuls regrets concernent les deux premiers buts encaissés face au Nigeria lors de ce match décisif. Ces situations méritaient, selon moi, une autre lecture arbitrale, ce qui nous aurait permis d’obtenir plus de justice », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à CAFonline.

Malgré cette désillusion, Gernot Rohr a tenu à souligner le parcours solide de sa sélection dans ce groupe C très relevé. « Nous avons terminé les éliminatoires avec 17 points, à égalité avec le Nigeria. C’est un élément très encourageant pour la suite. Nous sommes d’ailleurs la seule équipe à avoir battu les Super Eagles à Abidjan, alors qu’ils sont restés invaincus sur toutes leurs autres rencontres. »

Avec la campagne pour le Mondial américain terminé, place désormais à la CAN 2025 au Maroc, qui aura lieu du 21 décembre au 18 janvier 2026. En quête de leur premier titre dans ce tournoi africain, les Béninois auront l’occasion de prouver que cette déception n’était qu’un pas en arrière avant un nouveau départ.

