Image Canal
Image Canal

Mondial 2026 : pari gratuit Écosse – Maroc, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Écosse – Maroc, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
308 vues
Illustration du match Écosse VS Maroc, le 19/06/2026 23:00, stade Gillette Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Le match est programme le 19/06/2026 23:00 au Gillette Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Écosse
A venir Gillette Stadium
Maroc
19/06/2026 23:00 Groupe C
Avant-match

Votre pronostic

Chargement du pronostic

Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
20:20 Economie : Togo : Ekoué Djro Glokpor nommé directeur national de la BCEAO
20:15 Football : États-Unis 1-0 Australie : Burgess marque contre son camp, les États-Unis en profitent
20:20 Togo : Ekoué Djro Glokpor nommé directeur national de la BCEAO