Mondial 2026: l’Iran renonce à la compétition

En pleine tension géopolitique avec les Etats-Unis, le ministre iranien des Sports Ahmad Doyanmali a confirmé que l’Iran ne participera pas au Mondial 2026, une décision radicale qui pourrait entraîner des sanctions de la FIFA.

L’ombre de la géopolitique plane déjà sur la Coupe du monde de la FIFA 2026. Alors que la compétition doit se dérouler en partie aux Etats-Unis, l’Iran a annoncé qu’il renonce à participer au tournoi malgré sa qualification sportive. Cette décision a été confirmée par le ministre iranien des Sports, Ahmad Doyanmali, qui a justifié ce boycott par les tensions politiques actuelles entre Téhéran et Washington. Selon lui, la situation internationale rend impossible toute participation de la sélection nationale dans un pays qu’il accuse d’hostilité envers son gouvernement.

Dans une déclaration particulièrement ferme, le responsable iranien a estimé qu’aucune condition ne permettrait à son pays de prendre part à la compétition, évoquant notamment les récents événements politiques et militaires ayant touché la région. Cette annonce intervient alors que le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait récemment affirmé que la sélection iranienne serait la bienvenue aux États-Unis. « Plus que jamais, nous avons besoin d’un événement comme la Coupe du Monde pour rassembler les peuples », avait-il déclaré, saluant également le soutien exprimé par le président américain Donald Trump à la tenue du tournoi.

L’Iran devait évoluer dans un groupe relevé aux côtés de la Belgique, l’Egypte et la Nouvelle-Zélande. Reste désormais à savoir comment réagira la FIFA. L’instance mondiale pourrait envisager des sanctions en cas de boycott officiel et devra, le cas échéant, trouver une nation remplaçante pour compléter le tableau de la compétition. Une situation qui illustre déjà combien ce Mondial 2026 pourrait être marqué par les tensions politiques internationales autant que par les enjeux sportifs