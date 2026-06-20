Mondial 2026: les États-Unis rejoignent le Mexique en seizièmes de finale

Victorieux de l’Australie (2-0), les États-Unis ont validé leur qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 et rejoignent le Mexique, déjà assuré de poursuivre la compétition. Les deux pays coorganisateurs signent un départ parfait et s’affirment déjà comme des acteurs majeurs du tournoi.

Les premiers qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 sont désormais connus. Après le Mexique, les États-Unis ont à leur tour validé leur billet pour la phase à élimination directe. Les Américains ont décroché leur qualification grâce à une victoire maîtrisée face à l’Australie (2-0), lors de la deuxième journée du groupe D disputée au Seattle Stadium. Les hommes de Mauricio Pochettino ont fait la différence grâce à un but contre son camp de Cameron Burgess, avant qu’Alex Freeman ne scelle définitivement le succès américain en seconde période.

Avec six points récoltés en deux rencontres, les États-Unis occupent seuls la tête de leur groupe et ne peuvent plus être rejoints par les équipes actuellement hors des places qualificatives. Les coorganisateurs du tournoi disputeront leur dernier match de poule face à la Turquie avec l’objectif de conserver la première place. Les Américains rejoignent ainsi le Mexique parmi les premières nations qualifiées pour les seizièmes de finale. La Tri avait validé son ticket un peu plus tôt grâce à une courte mais précieuse victoire contre la Corée du Sud (1-0). À domicile, les deux pays coorganisateurs réalisent jusqu’ici un parcours sans faute et confirment leurs ambitions dans cette Coupe du monde 2026.





