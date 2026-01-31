Mondial 2026: Agyemang-Badu appelle à la prudence pour les Black Stars du Ghana

Emmanuel Agyemang-Badu s’est également exprimé sur les chances du Ghana à la Coupe du monde 2026. Et l’ancien milieu de terrain des Black Stars a invité ses jeunes frères à ne pas se mettre inutilement la pression.

Emmanuel Agyemang-Badu préfère la prudence. L’ancien milieu de terrain des Black Stars s’est refusé à toute projection hasardeuse concernant les chances du Ghana à la Coupe du monde 2026, appelant à la retenue avant le début de la compétition.

Qualifié pour la cinquième phase finale de son histoire, le Ghana a hérité d’un groupe relevé. Les Black Stars évolueront dans le groupe L, aux côtés du Panama, de l’Angleterre et de la Croatie. Un tirage qui promet une bataille intense pour les places qualificatives.

Interrogé sur Akoma FM, le vainqueur de la Coupe du monde U20 a insisté sur la difficulté du rendez-vous mondial. « La Coupe du monde sera difficile, et je ne peux pas dire pour l’instant si nous allons nous qualifier ou non », a déclaré Agyemang-Badu, mesurant soigneusement ses propos.

Le Ghana entamera sa campagne le 17 juin à Toronto face au Panama, avant un choc contre l’Angleterre à Boston. Les hommes des Black Stars concluront la phase de groupes le 27 juin à Philadelphie face à la Croatie.

Après des éliminations dès le premier tour lors des éditions 2014 au Brésil et 2022 au Qatar, la sélection ghanéenne aura à cœur de franchir enfin le cap de la phase de groupes. En amont du tournoi, coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, les Black Stars se retrouveront en mars pour deux matches amicaux face à l’Autriche et à l’Allemagne.



