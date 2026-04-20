Mondial 2026: Carlos Queiroz attendu cette semaine au Ghana

Nommé à la tête du Ghana, Carlos Queiroz arrive avec la mission de redonner un élan aux Black Stars avant la Coupe du monde 2026.

Le nouveau sélectionneur des Ghana, Carlos Queiroz, est attendu cette semaine à Accra pour sa présentation officielle, alors que la préparation s’accélère en vue de la Coupe du monde 2026. Technicien chevronné, passé notamment par les sélections du Portugal et de l’Égypte, le Portugais s’est engagé pour une mission courte, avec pour objectif de guider les Black Stars lors du Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Sa nomination intervient après le départ d’Otto Addo, écarté à la suite de prestations inquiétantes en matches de préparation. Les Ghanéens avaient notamment lourdement chuté face à l’Autriche (5-1), avant de s’incliner contre l’Allemagne (2-1). La Ghana Football Association n’a pas tardé à réagir en confiant les rênes de la sélection à Queiroz, dont la présentation officielle devrait se dérouler en présence des autorités sportives, notamment le ministre des Sports.

À peine intronisé, le nouveau sélectionneur devra rapidement entrer dans le vif du sujet avec des matches amicaux programmés début juin face au Mexique et au Pays de Galles. Placés dans le groupe L, les Black Stars débuteront leur campagne mondiale contre le Panama, avant d’enchaîner face à l’Angleterre et à la Croatie. Fort d’une solide expérience des grandes compétitions, Queiroz aura pour mission de redonner de l’élan à une sélection en quête de rachat après des parcours décevants lors des éditions 2014 et 2022.



