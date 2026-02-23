Monaco : Hakimi retrouve sa forme avant le match retour de Ligue des champions

Face à Metz en Championnat puis lors du duel contre Monaco en Ligue des champions, Achraf Hakimi a retrouvé une part notable de ses ressources physiques. Ses apparitions récentes laissent apparaître un joueur plus percutant et plus présent sur les séquences rapides du jeu.

Ces prestations ont mis en lumière des progrès visibles sur le plan athlétique : relances plus franches, capacités d’accélération retrouvées et davantage d’impact dès les phases offensives. Autant d’éléments qui avaient fait la réputation du latéral marocain ces dernières saisons.

Rappelons que Hakimi avait été sacré Joueur africain de l’année 2025, récompense liée en grande partie à ses performances et à son état de forme. Revoir ce niveau physique est donc essentiel pour qu’il puisse continuer à peser sur les rencontres au plus haut niveau.

Ce regain arrive à un moment stratégique : le match retour face à Monaco, prévu mercredi 25 janvier, approche et le calendrier du PSG s’annonce chargé avec des rendez-vous décisifs à court terme.

Un atout pour les prochains rendez‑vous

Dans la perspective des prochaines échéances, la disponibilité d’un Hakimi en forme représente un atout majeur pour Paris. Sa capacité à alterner phases défensives et offensives pourrait peser sur l’équilibre de l’équipe, alors que l’entraîneur devra gérer la succession de confrontations importantes.