Moldavie : l’homme d’affaires Alexandru Munteanu nommé Premier ministre d’un gouvernement pro-UE

En Brève

La présidente moldave pro‑UE Maia Sandu a nommé vendredi l’économiste et homme d’affaires Alexandru Munteanu candidat au poste de Premier ministre de la République de Moldavie, suite à la victoire de son parti aux élections législatives du mois dernier. Sur Facebook, Mme Sandu a indiqué qu’« après consultation des groupes parlementaires », elle avait signé le décret de nomination de M. Alexandru Munteanu au poste de Premier ministre.