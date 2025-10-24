En Brève

Moldavie : l’homme d’affaires Alexandru Munteanu nommé Premier ministre d’un gouvernement pro-UE

1 min de lecture
Google News Commenter
BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
648 vues
Titre de l'article sur l'identification des otages israéliens Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich.
La suite après la publicité
Publicité

La présidente moldave pro‑UE Maia Sandu a nommé vendredi l’économiste et homme d’affaires Alexandru Munteanu candidat au poste de Premier ministre de la République de Moldavie, suite à la victoire de son parti aux élections législatives du mois dernier. Sur Facebook, Mme Sandu a indiqué qu’« après consultation des groupes parlementaires », elle avait signé le décret de nomination de M. Alexandru Munteanu au poste de Premier ministre.

À NE PAS MANQUER