Mise au point et sensibilisation aux parieurs sur les moyens légaux et accrédités par les autorités béninoises, notamment la Cellule de Supervision du secteur des Jeux (CSJ)

Il nous est rapporté que des points de rechargement clandestins portant de manière non-officielle la marque 1XBET pour des mises et retraits de gains sont apparus de de manière abusive au Bénin.

Nous rappelons au public que la licence de 1XBET au Bénin à travers son partenariat avec IBET, est exclusivement axée sur le respect des lois et règlementations sur le territoire national.

En conséquence, 1XBET Bénin ne dispose d’aucune autre plateforme outre celle connue à savoir https://1xbet.bj/fr pour accepter les demandes d’inscription, de pari et de retrait de gain. Cette plateforme est affiliée aux moyens légaux admis par les autorités de régulation que sont les opérateurs de Mobile money autorisés comme MOOV Bénin, MTN Bénin et CELTIIS CASH pour tous vos rechargements et retraits.

1XBET BENIN de par la notoriété qui est la sienne, n’a autorisé aucun de ces points de rechargement ou rechargeurs à agir sur sa plateforme et décline toutes responsabilités de connaissance de ces rechargements.

Des démarches sont actuellement en cours pour la traque de ces rechargeurs clandestins afin de faire arrêter cette pratique. Nous invitons nos parieurs à utiliser uniquement notre plateforme légale qui est : https://1xbet.bj/fr , et y créer directement leur propre compte afin de parier librement et en toute sérénité, car passer par le rechargement clandestin est une pratique pénale et est sévèrement puni.

Pariez sur 1XBET au Bénin, revient à aller sur le site https://1xbet.bj/fr et accéder aux moyens réglementés : MOOV Bénin, MTN Bénin et CELTIIS CASH en suivant les instructions requises.

1XBET Bénin étant un acteur promouvant le jeu responsable, nous continuerons à inviter nos utilisateurs à faire preuve de responsabilité et de respect dans le contexte légal défini par les lois et les règlementations béninoises.

Cotonou, le 03 Mars 2025