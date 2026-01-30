Mika annonce la mort de sa chienne en direct sur C à vous

Mika, en pleine promotion de son nouvel album Hyperlove paru le 23 janvier 2026, a annoncé en direct sur France 5 le décès récent de sa chienne et rendu hommage à l’animal en dévoilant un titre dédié, Immortal Love. L’artiste y a évoqué la douleur de la perte et la place centrale que peuvent occuper les compagnons à quatre pattes dans nos vies.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Star internationale de la chanson, d’origine libanaise, Mika s’est fait connaître du grand public depuis ses débuts en 2007 avec des titres tels que Relax, Grace Kelly, Big Girl, Lollipop ou Love Today. Trois ans après la sortie de Que ta tête fleurisse toujours, il publie ce septième album attendu par ses fans et engagé dans une nouvelle phase de concerts et de promotion médiatique.

Invité le jeudi 22 janvier sur le plateau de l’émission C à vous, présenté par Anne-Élisabeth Lemoine, le quadragénaire est longuement revenu sur son retour discographique, la préparation de sa tournée et le lien intime qu’il entretient avec ses animaux de compagnie.

Mika pleure la disparition de sa chienne et lui rend hommage

Au cours de l’émission, Mika a annoncé : « Elle est morte il y a quelques jours », précisant que la mort de l’animal avait été précédée d’un changement sensible dans son regard : « Quand elle est partie la semaine dernière, on savait que c’était le moment parce que derrière les yeux il n’y avait pas la même charge électrique. » Ces phrases ont été prononcées en direct devant les téléspectateurs de France 5.

Le chanteur a profité de l’entretien pour évoquer un sujet qu’il juge parfois tabou : l’attachement fort que beaucoup de personnes éprouvent pour leurs chiens et la gêne sociale à l’exprimer ouvertement. « On a l’impression qu’on a honte de parler de nos chiens même si on aime nos chiens plus que les personnes », a-t-il déclaré, ajoutant : « Les chiens prennent une partie de notre âme. »

Pour matérialiser son affection et sa peine, Mika a choisi la musique : il a consacré un single intitulé Immortal Love en hommage à sa chienne. Ce titre figure parmi les éléments présentés lors de la promotion de Hyperlove, album qui marque sa reprise de la scène après plusieurs années d’absence relative.

Sur le plateau, l’artiste a également abordé la manière dont la rupture avec un animal de compagnie peut se traduire artistiquement et émotionnellement, insistant sur le besoin de parler de ces relations pour lever la gêne qui entoure parfois l’expression des sentiments envers les animaux.

Lors de cette intervention médiatique, Mika a en outre confirmé la poursuite de ses activités musicales autour de la sortie de Hyperlove et la préparation d’une tournée destinée à présenter son nouveau répertoire au public.