Michaël Youn revient sur sa déconvenue avec Les Enfoirés 40 ans après

Michaël Youn, connu pour ses incursions à la télévision et au cinéma, continue d’alterner comédie potache et tentatives plus sérieuses tout en restant engagé auprès des Restos du cœur via la troupe des Enfoirés. Artiste polyvalent — animateur, humoriste, acteur, réalisateur et chanteur — il a signé plusieurs tubes, porté à l’écran des franchises nées de ses projets musicaux et participé aux spectacles caritatifs, même si un rendez-vous manqué avec les Enfoirés en 2023 le touche encore profondément.

Révélé au grand public au début des années 2000 avec la matinale Morning Live sur M6, Michaël Youn s’est fait connaître par des pastiches, des défis décalés et des caméras cachées. Son personnage multiforme lui a ensuite ouvert les portes du cinéma, où il a enchaîné des comédies qui ont mêlé humour potache et création musicale, parfois sous des alter ego comme Fatal Bazooka.

Parallèlement à sa carrière artistique, il s’est engagé auprès des Enfoirés, la célèbre troupe liée aux Restos du cœur, lancée en 1986 et évoquée dans le sillage de la mémoire de Coluche. Selon ses propos, cet engagement l’oblige à adapter son attitude sur scène : il évite les numéros trop cruels ou les blagues scatologiques lorsqu’il participe aux concerts caritatifs.

Michaël Youn : trajectoire médiatique, échecs et rendez-vous manqués avec les Enfoirés

Après le succès télévisuel, Michaël Youn a basculé vers le cinéma avec La Beuze, comédie co-réalisée par François Desagnat, proche de longue date et frère du partenaire Vincent rencontré au Morning Live. Le film a imposé un registre mêlant comédie trash et chanson thème, illustré par des titres devenus emblématiques du personnage qu’il y créait.

Il a ensuite enchaîné plusieurs longs-métrages reprenant des éléments de son humour : Les Onze Commandements, inspiré d’un format de caméra-cachée à la française, puis une adaptation de la bande dessinée Iznogoud. L’artiste a continué à exploiter son goût pour la parodie et la mise en scène de numéros musicaux, produisant des chansons qui ont rencontré de larges audiences, que ce soit pour ses films ou sous l’alias Fatal Bazooka.

Face à la répétition de ses codes comiques, Michaël Youn a tenté de diversifier son registre, notamment avec Fatal, adaptation de son album-concept, puis en se tournant vers des rôles plus dramatiques dans La Traversée et Carbone. Ces tentatives ont été présentées comme des choix visant à sortir de l’auto-parodie qui avait pu marquer une partie de sa carrière.

Sur la scène associative, Youn est membre des Enfoirés depuis 2014. L’année 2023 marque toutefois un épisode douloureux pour lui : il n’a pas participé au spectacle prévu cette année-là, expliquant dans un entretien accordé à RFM en février 2023 qu’il devait achever le tournage de son film BDE, projet décrit comme s’inscrivant dans la veine d’un Projet X pour des quinquagénaires. À propos de son absence, il confie : “Malheureusement, je devais terminer mon film, donc je n’ai pas pu y participer…” et ajoute : “Et, à chaque fois, ça me fend le cœur.”

Il mentionne également des contraintes organisationnelles liées aux plannings : “Les gens ne sont pas toujours compréhensifs”, indique-t-il en évoquant les difficultés d’articuler les emplois du temps des nombreux artistes impliqués dans le spectacle. Sur scène avec les Enfoirés, il affirme adopter un comportement plus mesuré que dans d’autres registres de sa carrière.