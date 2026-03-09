Michael Goldman a déménagé près du château de Dammarie-les-Lys pour sa chienne Wendy

Michael Goldman, directeur de la Star Academy sur TF1 depuis 2022 et fils de Jean‑Jacques Goldman, a réorganisé son quotidien pour préserver le bien‑être de sa chienne Wendy pendant les quatre mois de tournage au château de Dammarie‑les‑Lys, à plus d’une heure de Paris. Interrogé sur la chaîne YouTube Esprit Dog, il explique avoir déménagé à proximité du lieu de tournage et mis en place des solutions pratiques — dont l’embauche d’une dogsitter — afin d’éviter à son Golden Retriever les deux heures de transport quotidien que nécessitaient les déplacements depuis la capitale.

La notoriété de Michael Goldman, accentuée depuis son arrivée à la tête de la Star Ac’, n’a pas remis en cause sa volonté de prendre soin de son animal. Lors de son intervention sur Esprit Dog, il a rappelé que la présence de Wendy à ses côtés était non négociable et que la logistique imposée par le rythme des enregistrements et des primes l’a conduit à des choix de vie concrets. Sa décision de s’installer à proximité du château de Dammarie‑les‑Lys répond directement à cet impératif de protection du bien‑être animal.

Le domaine où se déroule l’émission impose en effet des trajets d’au moins une heure depuis Paris, soit près de deux heures de transport aller‑retour chaque jour. Michael Goldman a estimé qu’un tel rythme aurait été trop éprouvant pour Wendy et a décidé de limiter au maximum les contraintes liées au déplacement pour elle. Il s’est également dit attentif aux remarques de certains qui considéraient qu’une personnalité publique ne peut pas forcément assumer correctement la garde d’un animal.

Une vie organisée autour de Wendy

Dans l’entretien, Michael Goldman décrit une période pendant laquelle sa vie professionnelle et personnelle a été fortement articulée autour des besoins de sa chienne. « Il y avait un sujet qui n’était pas possible, c’était de m’en séparer », a‑t‑il déclaré, expliquant que le choix de déménager visait à réduire les temps de transport et à préserver la qualité de vie de Wendy durant les mois intenses de tournage.

Le directeur de la Star Academy a précisé que sa vie, durant ces quatre mois, avait été « vachement concentrée autour d’elle » afin que la chienne « passe quatre mois cool ». Il a souligné la dimension de responsabilité que représente la possession d’un chien : « À partir du moment où tu prends un chien, ce n’est pas pour… T’as une charge, une responsabilité et c’est ta responsabilité de le faire du mieux que tu puisses », a‑t‑il insisté.

Au‑delà du déménagement, Michael Goldman a mis en place des mesures pratiques pour assurer la présence et le confort de Wendy lorsque le rythme des enregistrements l’éloignait temporairement. Il a notamment fait appel à une dogsitter pour accompagner l’animal au quotidien et éviter la solitude ou le stress liés aux absences et aux trajets. « Sinon ça aurait pu vite être l’enfer », a‑t‑il reconnu.