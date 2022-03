Mexique: près d’une vingtaine de personnes massacrées autour d’un combat de coq

Au moins 19 personnes ont été tuées dans une attaque armée dans l’État de Michoacán, dans l’ouest du Mexique, selon des responsables cités par BBC.

Alors que plusieurs personnes de la communauté de Las Tinajas, s’étaient regroupées pour assister à un combat de cop, une activité illégale mais qui est très récurrente dans le pays, des hommes armés ont surgi et ouvert le feu. Selon les médias locaux, au moins 19 personnes sont mortes dans la fusillade.

Le motif de l’attaque n’est pas encore clair, mais un certain nombre de gangs criminels opèrent dans la région. Les attaques entre gangs rivaux sont très fréquentes et celles contre des rassemblements des groupes rivaux, sont devenues de plus en plus courantes.

Selon BBC, ces derniers mois, des hommes armés dans diverses régions du Mexique ont ciblé des funérailles et des veillées funèbres ainsi que des bars et des clubs dans leur tentative d’éliminer autant de leurs rivaux à la fois que possible.

Des experts médico-légaux ont déclaré que toutes les victimes de Las Tinajas – 16 hommes et trois femmes – avaient été tuées par balle. Plusieurs personnes ont également été blessées. Des témoins ont déclaré que les hommes armés avaient ouvert le feu sans discernement avant de s’enfuir dans différentes voitures. Dans un enregistrement tweeté par le site d’information local Red Michoacán, des dizaines de coups de feu peuvent être entendus. Des soldats ont été déployés pour tenter de traquer les assaillants.